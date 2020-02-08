2.3 مليار دولار أرباح "فيات كرايسلر" الإيطالية الأمريكية خلال الربع الأخير من 2019

كتب: وكالات

حققت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية ارتفاعاً بلغ 7.1 % في أرباح التشغيل المعدلة للربع الرابع من 2019، مدعومة بنشاط قوي في أمريكا الشمالية ونتائج أفضل في أمريكا اللاتينية في الوقت الذي تتجه فيه لاندماج مع بي.إس.إيه الفرنسية.

ووفقاًلبيان صادر عن شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية، فإن الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب نمت إلى 2.12 مليار يورو (2.33 مليار دولار) بما يتماشى مع 2.11 مليار يورو توقعها محللون استطلعت رويترز آراءهم.

أما الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب للعام بأكمله فبلغت 6.67 مليار يورو، وهو ما يقل بفارق طفيف عن هدفها تحقيق أكثر من 6.7 مليار يورو.

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وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين للعام بأكمله 6.2 بالمئة بما يتماشى مع هدف بأكثر من 6.1 %.