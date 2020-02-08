تعرف على عدد السيارات الملاكي المُرخصة في يناير الماضي

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، عن عدد المركبات "سيارات – شاحنات – حافلات – دراجات نارية" الجديدة التي تم ترخيصها

خلال شهر يناير الماضي.

ووفقاً لبيانات المجمعة فإن إجمالي المركبات التي تم ترخيصها بلغ 32.326 وحدة، ووصل عدد

سيارات الركوب "الملاكي" التي حازت على ترخيص خلال الفترة المذكورة 12 ألفًا و787 سيارة بينها 1.010 سيارة موديل 2018 و1.550 سيارة موديل 2019، فيم بلغ عدد السيارات المرخصة موديل 2020 نحو 11.136 سيارة.