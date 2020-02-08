52 سيارة كهربائية تم ترخيصها في "يناير" الماضي

كتب: باسل الحلواني أكدت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، أن عدد سيارات الركوب "الملاكي" الكهربائية التي تم ترخيصها في يناير لتصل إلى 52 وحدة مقارنة بـ64 سيارة في ديسمبر الماضي. وحدة مقارنة بـ64 سيارة في ديسمبر الماضي. Advertisements وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تحركات حكومية مكثفة، للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، في ظل توجيهات القيادة السياسية. الطاقة النظيفة، في ظل توجيهات القيادة السياسية. وخلال 2019، قامت الحكومة المصرية بعقد اجتماعات مكثفة مع عدد من ممثلي شركات السيارات العالمية، للاتفاق على التعاون في مجال تصنيع السيارات الكهربائية في مصر، وليس استيرادها فقط.

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