هذا ما يحدث إذا وقع تخريب أو ثقب لأنبوب هايبرلوب ذو سرعة 1,200 كم

الخليج ٣٦٥ نت – أجاب السيد “سلطان بن سليم” رئيس مجلس إدارة شركة فيرجن هايبرلوب الإماراتية، عن أبرز الأسئلة التي تتلقاها الشركة حول نظام النقل الأكثر تطوراً في العالم، وكان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة النقل وشركة فيرجن هايبرلوب.

وأوضح “بن سليم” مدى تأثير سرعة الهايبرلوب على الإنسان، مؤكداً أن ما ينطبق على الطائرة ينطبق على الهايبرلوب فالسرعة فيه تبدأ تدريجياً كما يحدث في الطائرة، وعن الإجراء الذي سيُتخذ إذا تعرض أنبوب “الهايبرلوب” إلى ثقب أو تسرب للهواء، أجاب بأن السرعة في هذه الحالة لن تصل للحد الأعلى بل ستنزل تلقائياً وقد تصل لـ 100 كيلو متر/ س بسبب الاحتكاك بالهواء، وهو نفس ما يحدث في الطائرة في حال وجود الرياح.

وقال بن سليم إن “الهايبرلوب” سيحتوي على بطاريات كهربائية حديثة جداً يمكنها إعادة شحن نفسها خلال دقيقتين فقط، لتحل محل الكيابل الكهربية، وكانت هذه إجابة لسؤال: ماذا سيحدث إذا تعرضت إحدى الكيابل الكهربائية للهايبرلوب لأي أنوع التخريب؟

والجدير بالذكر أن نظام الهايبرلوب سيساعد على ربط مناطق في المملكة لم يكن من الممكن ربطها سابقاً فهو نظام النقل الأكثر تطوراً في العالم، ويُتوقع أن تستغرق المسافة بين الرياض وجدة باستخدامه 46 دقيقة فقط، ومن جدة إلى نيوم 40 دقيقة!