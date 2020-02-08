تعرف على نسبة انخفاض وفيات الحوادث في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت منظمة الصحة العالمية تقريراً، تُشيد فيه بالإنجازات التي حققتها اللجنة الوزارية للسلامة المرورية في السعودية، وأخذت المنظمة العالمية تُثني من خلال التقرير على الجهود المبذولة لرفع مستوى السلامة المرورية بالمملكة.

وأكدت المنظمة العالمية من خلال التقرير، على انخفاض أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالمملكة، وهذه نسبة جيدة جداً.