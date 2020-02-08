شرح التصميم الجديد والمميزات الإضافية التي حصلت عليها خرائط جوجل

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت خرائط جوجل على إعادة تصميم احتفالاً من شركة التقنية العملاقة بعيد ميلادها الخامس عشر، حيث يشتمل التطبيق المعاد تصميمه والمتاح لنظامي التشغيل أندرويد وiOS على واجهة جديدة سهلة الاستخدام وعلامات تبويب إضافية تسمى ‘Saved’ و‘Contribute’ و‘Updates’، لتُضاف إلى كل من ‘Commute’ و‘Explore’ المألوفتين، أسفل واجهة التطبيق.

إليك ما تفعله علامات التبويب:

Explore: توفر المعلومات والتقييمات والمراجعات وغيرها لحوالي 200 مليون مكان حول العالم، بما في ذلك المطاعم والمعالم السياحية ومعالم المدينة.

Commute: توفر تحديثات لحركة المرور بشكل مباشر، وكذلك أوقات السفر، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات لطرق بديلة للتأكد من أنك على الطريق الأكثر فعالية للتنقل.

Advertisements

Saved: تتيح لكم بسهولة عرض جميع الأماكن المحفوظة الخاصة بكم في مكان واحد بالإضافة إلى إيجاد وتنظيم خطط للرحلات القادمة ومشاركة التوصيات بناءً على الأماكن التي قمت بزيارتها.

Contribute: تتيح ذلك للمستخدمين مشاركة المعلومات المحلية مثل تفاصيل الطرق والعناوين والأماكن المفقودة ومراجعة الأعمال والصور.

Updates: توفر موجزًا للأماكن التي لا بد من مشاهدتها حسب ترشيح الخبراء والناشرين المحليين، إلى جانب اكتشاف التوصيات من مختلف المستخدمين وحفظها ومشاركتها، كما يمكنكم أيضًا الدردشة مباشرة مع الشركات والمؤسسات المختلفة للحصول على إجابات لأسئلتكم.

وفي الختام، الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من التحديثات الأخرى لخرائط جوجل قيد التطوير حالياً فمثلاً، سيتمكن المستخدمين قريباً من التحقق مسبقاً من درجة الحرارة داخل القطار وتحديد ما إذا كان هناك وسائل تنقل عام جيدة، وفي دول مثل اليابان، سيتمكن من معرفة ما إذا كان القطار لديه قسم للسيدات وكم عدد العربات المتاحة.