أرخص 17 سيارة زيرو في مصر.. تخفيضات كبيرة على أسعار اللانوس

شهد سوق السيارات المصرية في الآونة الأخيرة، تخفيضات كبيرة على أسعار السيارات الجديدة "الزيرو"، حيث تأثرت أسعار السيارات الحديثة بعد تطبيق "زيرو جمارك" وكان هذا منذ بداية شهر يناير 2020، الذي أعفى معظم السيارات المستوردة من المبالغ المدفوعة للجمارك، مما أدى إلى انخفاض أسعرها وتوفير مبالغ كبيرة من ثمن السيارة الجديدة.

ونقدم لكم عبر بوابة "الخليج 365" الإلكترونية أرخص 17 سيارة جديدة "زيرو" في مصر فئة "مانيوال".

أرخص 17 سيارة زيرو في مصر

زوتي Z100