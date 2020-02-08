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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرخص 17 سيارة زيرو في مصر.. تخفيضات كبيرة على أسعار اللانوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد سوق السيارات المصرية في الآونة الأخيرة، تخفيضات كبيرة على أسعار السيارات الجديدة "الزيرو"، حيث تأثرت أسعار السيارات الحديثة بعد تطبيق "زيرو جمارك" وكان هذا منذ بداية شهر يناير 2020، الذي أعفى معظم السيارات المستوردة من المبالغ المدفوعة للجمارك، مما أدى إلى انخفاض أسعرها وتوفير مبالغ كبيرة من ثمن السيارة الجديدة.
ونقدم لكم عبر بوابة "الخليج 365" الإلكترونية أرخص 17 سيارة جديدة "زيرو" في مصر فئة "مانيوال".
أرخص 17 سيارة زيرو في مصر
زوتي Z100
المواصفات: سعة الموتور 1000 سي سي - 75 حصان ميكانيكي - 6 سرعات - صيني المنشأ والتجميع - 5.3لتر / 100 كيلو متر - وتأتي بسعر 119.900 جنيه.
سوزوكى التو
التفاصيل: سعة المحرك 796 - 47 حصان - 5 سرعات - 3.0لتر / 100 كيلو متر - تأتي بفتين الأولى بسعر 129.900 جنيه، والثانية 133.900 جنيه.
لادا جرانتا الجيل الجديد
التفاصيل: سعة الموتور 1600 سي سي - 98 حصان ميكانيكي - 4 سرعات - صيني المنشأ ومصري التجميع - 7.2 لتر / 100 كيلو متر - سعرها 155.000 جنيه.
سينوفا A1
التفاصيل: قوة المحرك 6000 - 133 حصان ميكانيكي - 4 سرعات - صيني المنشأ - وتأتي بثلاث فئات وتبدأ بسعر 157.000 جنيه، وتصل إلى 166.000 جنيه.
هايما M3
التفاصيل: سعة المحرك 1600 سي سي - سرعة السيارة 170 كم - صيني المنشأ - بسعر 163.900 جنيه.
رينو لوجان
التفاصيل: 1600 سي سي - 110 حصان ميكانيكي - 5 سرعات - فرنسي المنشأ ومغربي التجميع - 6.3 لتر / 100 كيلو متر - وتأتي بأربع فئات وتبدأ بسعر 165.000 جنيه، وتصل إلى 177.000 جنيه.
شيفروليه لانوس
التفاصيل: 1500 سي سي - 86 حصان ميكانيكي - 5 سرعات - 6.4 لتر / 100 كم - امريكي المنشأ ومصري التجميع - وتأتي بفئتين في السوق، الأولى بسعر 166.400، والثانية بسعر 171.600 جنيه.
زوتي Z300
التفاصيل: 1500 سي سي - 113 حصان ميكانيكي - 4 سرعات - صيني المنشأ والتجميع - وتأتي بسعر 167.990 جنيه.
شيري أريزو 5
التفاصيل: 1500 سي سي - 114 حصان ميكانيكي - 5 سرعات - 7 لتر / 100 كم - صيني المنشأ ومصري التجميع - أقل فئة بسعر 169.000 جنيه.
بى واى دى F3
دفسك جلوري
التفاصيل: 1500 سي سي - 115 حصان - 5 سرعات - صيني المنشأ - أقل فئة بسعر 178.000 جنيه.
بروتون ساجا
التفاصيل: 1300 سي سي - 94 حصان - 5 سرعات - 5.7 لتر / 100 كم - ماليزي المنشأ والتجميع - بسعر 185.000 جنيه.
دفسك جلوري 330
التفاصيل: 1500 سي سي - 115 حصان - 5 سرعات - صيني المنشأ - 8 مقاعد - أقل فئة بسعر 187.000 جنيه.
جيلي امجراند 7
التفاصيل: 1500 سي سي - 107 حصان - 5 سرعات - 7.6 لتر / 100 كم - صيني المنشأ ومصري التجمع - بسعر 189.000 جنيه.
فيات تيبو
التفاصيل: 1400 سي سي - 95 حصان - 6 سرعات - إيطالي المنشأ وتركي التجميع - 5.7 لتر / 100 كم - أقل فئة بسعر 189.900 جنيه.
هيونداي فيرنا
التفاصيل: 1600 سي سي - 106 حصان - 5 سرعات - 7.8 لتر / 100 كم - كوري المنشأ ومصري التجميع - وتأتي أقل فئة بسعر 192.500 جنيه.
بيجو 301
التفاصيل: 1600 سي سي - 115 حصان - 5 سرعات - 6.6 لتر / 100 كم - فرنسي المنشأ والتجميع - وتأتي بسعر 199.990 جنيه.