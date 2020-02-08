تعرف على السيارات المتنافسة على لقب الأفضل في العالم لعام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تم الإعلان عن المتأهلين لنهائيات جائزة السيارة الأفضل لعام 2020، وتشتمل سيارات من شركات أوروبية ويابانية وكورية جنوبية فقط ، حيث تتنافس الآن عشر سيارات وهي هيونداي سوناتا، وكيا سوا EV وكيا تيلورايد ورينج روفر ايفوك ومازدا 3 ومازدا CX-30 ومرسيدس CLA ومرسيدس GLB وفولكس فاجن جولف وفولكس فاجن T-Cross.

يذكر ان كيا سول EV وفولكس فاجن T-Cross تتنافس أيضاً على لقب سيارة المدن الأفضل لعام 2020، كما تتنافسان مع ميني كوبر SE وبيجو 208 ورينو كليو، في حين تتنافس العلامات التجارية الألمانية على لقب أفضل سيارة فاخرة في العالم، والطرز المتنافسة هي بي ام دبليو X5 وX7 ومرسيدس EQC وبورشه 911 وتايكان.

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أما في جائزة سيارة الأداء العالي الأفضل في العالم فتتنافس كل من بي ام دبليو M8 وبورشه 718 سبايدر وكايمان GT4 وبورشه 911 وبورشه تايكان وتويوتا GR سوبرا.وهناك قائمة قصيرة من الطرز تم اختيارها من قبل مصممين مشهورين مثل إيان كالوم وجوردون موراي لأفضل تصميم لهذا العام تشتمل على ألبينا 110S ومازدا 3 ومازدا CX-30، وبيجو 208 وبورشه تايكان.

في الختام، يذكر أن المرشحين النهائيين تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم مكونة من 86 صحفياً من جميع أنحاء العالم، وسيتم تقليل القوائم أكثر في معرض جنيف للسيارات الشهر المقبل، وسيتم الإعلان عن الفائزين في معرض نيويورك للسيارات في أبريل.