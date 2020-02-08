البحرين تساعد بتطوير سيارة جديدة للمنافسة في رالي داكار 2021

الخليج ٣٦٥ نت – دخل فريق برودرايف، الفائز ببطولة العالم في الراليات “دبليو آر سي” في شراكة مع مملكة البحرين لتطوير سيارة جديدة بهدف خوض غمار منافسات نسخة عام 2021 من رالي داكار الشهير، حيث ستشكل الشركة الهندسية البريطانية شراكة جديدة تُعرف باسم “برودرايف العالمية” حيث ستخوض أولى مشاركاتها في رالي داكار الأسطوري العام المقبل.

وستعمل “برودرايف” على بناء سيارتَين، تنافسان ضمن الفئة العليا “تي1″، كما ستُنتج سياراتٍ للفرق الزبائن، وسيتم تمويل المشروع من قبل صندوق الثروة السيادية في البحرين، ممتلكات، التي كانت راعي نسخة هذا العام من رالي داكار.

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يذكر أنه منذ انتهاء آخر برامجها في “دبليو آر سي” مع ميني في 2012، ركزت برودرايف بشكل واسع على نشاطاتها في رياضة السيارات بتجهيز فريق أستون مارتن المشارك في بطولة العالم لسباقات التحمل “دبليو إي سي”، لكنها حافظت على صلتها بالراليات مع تطوير فولكسفاغن غولف التي حالفها النجاح مع فريق “فاو-فولكسفاغن” للراليات ضمن بطولة الصين للراليات.

من جانبه كشف دايفيد ريتشاردز مؤسس ورئيس “برودرايف” أن داكار يمثل “الطموح بعيد المدى” لشركته، التي أحرزت الفوز بأولى بطولات الشرق الأوسط للراليات مع القطري سعيد الهاجري عام 1984، فقال: “لقد كان طموحاً بعيد المدى لنا في ’برودرايف’، أن نشارك في رالي داكار”، وأكمل: “أن نتمكن من ذلك بالتعاون مع صندوق الثروة السيادية في البحرين، ممتلكات، وفي المملكة العربية السعودية، يمنح المشروع خصوصية أكبر، إذ كان الشرق الأوسط نقطة الانطلاقة لـ ’برودرايف’ في عالم رياضة السيارات عام 1984”.