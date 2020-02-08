مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر بوضوح في تصميم توقعي

الخليج ٣٦٥ نت – ظهر الجيل المقبل من مرسيدس بنز اس كلاس 2021 في العديد من الصور التجسسية، وعلى الرغم من أن مرسيدس قد أبقتها مخفية تماماً أسفل التمويهات، إلا أنه تم تسريب صورة ضعيفة الجودة لها، كما يمكنكم الآن إلقاء نظرة أكثر دقة على السيارة في تصميم توقعي جديد.

يُظهر التصميم التوقعي وجود بعض التجاعيد في الألواح المعدنية وهناك تجعد دقيق يمتد على طول الجزء السفلي من الأبواب، بينما يصل خط أكثر وضوحاً من المصد الأمامي إلى المصد الخلفي، ويفتقد التصميم مقابض الأبواب المنبثقة التي رصدناها على العديد من النماذج الاختبارية.

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يذكر أن أهم التغييرات في اس كلاس 2021 هي الواجهة، حيث حصلت على شبك أمامي جديد كما أنها أكثر استقامة مما هي في الموديل الحالي، ويحاط الشبك بمصابيح أمامية جديدة، وتتميز الواجهة بمظهر رياضي أنيق، وما لا يعرضه التصميم هو الداخلية، رغم أننا رأينا لقطات خاطفة عليها، حيث تمتلك شاشة ضخمة مربعة أعلى الكونسول الوسطي.

في الختام، ستظهر مرسيدس بنز اس كلاس 2021 بأول مرة قبل نهاية العام، وستتلقى اس كلاس إصدار EQS كهربائي بالكامل إلى جانب إصدار مايباخ الأكثر فخامة بعد ظهور اس كلاس القياسية لأول مرة.