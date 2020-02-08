بعد تخفيضات الأسبوع الأول من "فبراير".. ننشر أحدث قائمة سعرية للسيارات الاقتصادية

كتب: باسل الحلواني

تعد شريحة السيارات الأقل من 200 ألف جنيه،

أو مايعرف بـ"السيارات الاقتصادية"، هي الفئة الأكثر مبيعاً، في ظل التطور الكبير الذي حدث لأسعار السيارات في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وتشهد هذه الشريحة تحديداً منافسة شرسة بين وكلاء العلامات التجارية المتنوعة، خاصةً بعد التخفيضات التي طالت غالبية طرازات هذه الفئة، بشكل جعل أسعارها متقاربة بشكل غير مسبوق.

"سيارات الوفد"، تقدم في السطور التالية أحدث قائمة سعرية كاملة بالسيارات التي لا يتعدى ثمنها الـ200 ألف جنيه.

- زوتي z100: يبلغ سعر السيارة زوتي z100، حوالي 119.999 جنيهاً، بعد التخفيضات الأخيرة التي أقرها وكيلها في مصر.

- سوزوكي ألتو: يبلغ سعر السيارة سوزوكي ألتو الهاتشباك 134.900 جنيه، وتتوافر بفئة واحدة من التجهيزات.

- لادا جرانتا: تتوافر لادا جرانتا بفئتين من التجهيزات، الأولى "مانيوال"، ويبلغ سعرها بعد التخفيضات الأخيرة 155 ألف جنيه، أما الفئة الثانية "أوتوماتيك"، فيبلغ سعرها 175 ألف جنيه.

- زوتي z300: تتوافر السيارة زوتي z300، بفئتين من التجهيزات، الأولى بسعر 167.990 ألف جنيه.

- رينو لوجان: تطرح السيارة رينو لوجان، بعدة فئات مختلفة من التجهيزات القياسية، 4 منها أقل من 200 ألف جنيه،

حيث تبدأ أسعار الفئة الأولى من السيارة رينو لوجان من 165 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فيتم طرحها بـ177 ألف جنيه، وكلاهما مزود بناقل حركة عادي، أما الفئة الثالثة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك فيتم طرحها بسعر 188 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الفئة الرابعة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك أيضاً 199 ألف جنيه.

- شيفروليه أوبترا: تتوافر السيارة شيفروليه أوبترا في السوق المحلية بـ4 فئات من التجهيزات، ووصل سعر الفئة الأولى بعد التخفيضات الأخيرة لـ198.400 جنيه.

- فيات تيبو: تتوافر السيارة فيات تيبو بعدة فئات من التجهيزات، فئة واحدة منها فقط أقل من 200 ألف جنيه،

وهي الفئة الأولى المزودة بناقل حركة عادي، ويبلغ سعرها الرسمي 189.990 ألف جنيه.

نيسان صني: تتوافر السيارة نيسان صني بـ3 فئات من التجهيزات، ويبلغ سعر الفئة الأولى بعد التخفيضات الأخيرة 199 ألف جنيه.

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- شيفورليه أفيو: تتوافر السيارة شيفروليه بفئتين من التجهيزات، ويبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى بعد التخفيضات الأخيرة 192.900 جنيه، أما أسعار الفئة

الثانية فأصبحت 198.300 جنيه، وكلاهما يحمل ناقل حركة أوتوماتيك.

- شيري أريزو 5: تتوافر السيارة شيري أريزو 5 المجمعة محلياً بـ3 فئات من التجهيزات، فئتان فقط منها أقل من 200 ألف جنيه،

ووفقًا للتسعير الجديد أصبح سعر الفئة الأولى القياسية المزودة بناقل حركة يدوي 169000 جنيه، أما سعر الفئة الثانية المزودة بناقل حركة أوتوماتيك فبلغ 189000 جنيه.

- بي واي دي: تتوافر السيارة الصينية بي واي دي حالياً في السوق المحلية بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بناقل حركة عادي بسعر 173 ألف جنيه.

- جلوري: تتوافر جالوري بإصدارين، الإصدار الأول 350S، ويتوافر بفئتين، الفئة الأولى بسعر 175 ألف جنيه، ومزودة بناقل حركة عادي، أما الفئة الثانية فمزودة بناقل حركة أوتوماتيك وتطرح بسعر 200 ألف جنيه، أما الإصدار الثاني جالوري 330 S، فتتوافر بفئتين، أحدهما أقل من 200 ألف جنيه،

حيث يتم طرحها بسعر 187 ألف جنيه، وهي مزودة بناقل حركة عادي.

- سينوفا X35: تتوافر السيارة سينوفا X35، بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 200 ألف جنيه، وهي مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

- جيلي إم جراند 7: تتوافر السيارة جيلي إم جراند بفئة واحدة من التجهيزات بناقل حركة عادي بسعر 189 ألف جنيه.

- بروتون ساجا: يتم طرح السيارة بروتون ساجا، بفئتين من التجهيزات، الأولى مزودة بناقل حركة عادي، وتطرح بسعر 185 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فمزودة بناقل حركة أوتوماتيك وتطرح بسعر 195 ألف جنيه.