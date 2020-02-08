اكتشاف حملات استدعاء مزيفة للاحتيال على أصحاب سيارات فيراري

الخليج ٣٦٥ نت – حذرت فيراري عملائها في جنوب إفريقيا من عملية احتيال يقوم بها محتالون في جميع أنحاء البلاد، فوفقاً لـ Scuderia South Africa، يقوم المحتالين بانتحال صفة تجار فيراري ويبلغون مالكي سيارات فيراري بأن سياراتهم جزء من حملة استدعاء، وإذا التقط المالك الطعم، فسيرسل المحتالون شاحنة إلى منزل المالك للحصول على السيارة.

تقول المجلة المحلية أن التحذير جاء بعد سرقة سيارة 812 سوبرفاست باستخدام هذه الحيلة في رانبرغ بالقرب من مدينة جوهانسبرج، وتحطمت السيارة على يد اللصوص على الحدود بين لجنوب أفريقيا وموزمبيق.

الجدير بالذكر ان فيراري تمتلك ثلاث وكالات لبيع سياراتها في جميع أنحاء جنوب أفريقيا، واحدة تقع في برايانستون خارج جوهانسبرج، وواحدة في كيب تاون والأخيرة في ديربان.

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في النهاية، جنوب إفريقيا ليست سوقاً كبيراً لصانعة السيارات الإيطالية، وذلك الأمر ليس مفاجئاً، فوفقاً لآخر معلومات المبيعات فقد باعت الشركة الإيطالية 59 سيارة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، ويتصدر طراز 488 سبايدر المبيعات هناك وتأتي 812 سوبرفاست في المركز الثاني.