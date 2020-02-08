نيسان تعلن عن محرك V6 جديد لسيارات البيك اب والإس يو في

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت نيسان سيارة بيك آب فرونتير 2020 الجديدة، ومن الخارج، لم تحصل السيارة على أية تعديلات تُذكر، ولكن أسفل غطاء المحرك، يوجد محرك V6 جديد بحقن مباشر سعة 3.8 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي جديد بتسع سرعات، وتقول نيسان إن المحرك الجديد سيكون عنصر أساسي في الجيل المقبل من فرونتير، وسيتم استخدامه في سيارات نيسان اس يو في وبيك اب القادمة.

تعد فرونتير 2020 هي موديل آخر عام في الجيل الحالي من البيك آب، وتقول نيسان إن المحرك تميز بقوة حصانية كبيرة وتحسينات في استهلاك الوقود والانبعاثات، وستبدأ الشركة في بيع البيك آب هذا الربيع.

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تقول نيسان إن محرك V6 سعة 3.8 لتر وناقل الحركة ذو التسع سرعات، يستخدمان أجزاء جديدة معاد تصميمها بنسبة 93%، وتم اختبارها على نطاق واسع، ويتم تجميع المحرك الجديد في منشأة تجميع المحركات في مدينة ديتشيرد بالولايات المتحدة إلى جانب محرك V8 القوي المستخدم في تيتان.

تتفاخر نيسان بأن المحرك الجديد يمتلك 49 حصان إضافي مقارنة بفرونتير السابقة، ومن المتوقع أن تتحسن كفاءة استهلاك الوقود أيضاً، كما تم تصميم ناقل الحركة لزيادة الكفاءة وتوفير شعور محسن بالتسارع، وكجزء من الاحتفال بالمحرك الجديد، فإن نيسان ستقوم بمنح برايان مورفي الذي يمتلك سيارة فرونتير اشتراها عام 2007 وقطعت مسافة 1.6 مليون كم، سيارة بيك آب جديدة.