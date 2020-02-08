“46 صورة” شاهد افتتاح المعرض الفني آرت لكزس في الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – افتتحت لكزس عبداللطيف جميل المعرض الفني “آرت لكزس” وذلك أثناء تواجد فريق الخليج ٣٦٥ نت في مركز لكزس الرياض الذي يعدُّ أكبر معرض لسيارات لكزس في العالم.

يتواجد آرت لكزس في مخرج 6 الدائري الشمالي، وهو مفتوح يومياً لاستقبال الزوار من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة التاسعة مساءاً من 5 فبراير إلى نهاية الشهر.

هذا وقمنا بتصوير تجربتنا في زيارة آرت لكزس لإعطاءكم أعزائنا المتابعين لمحة على ما ستجدونه عند زيارة المعرض الفني، كما يأخذكم لاونج هانامي المخصص للأكل والمذاق الياباني في تجربة فريدة من نوعها بطابع وتجربة تقديم فاخرة، لذا نترك ألبوم الصور بين أيديكم دون مزيد من الإطالة.

المعرض الفني آرت لكزس:

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المطعم الياباني هانامي: