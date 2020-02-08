كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احذر.. لا تضع قدمك على تابلوه السيارة لهذه الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت مؤسسة ديكرا للفحص الفني السائقين من وضع أقدامهم على تابلوه السيارة، نظرا لأن هذه الوضعية تشكل خطورة كبيرة على حياتهم.

وتسبب وضعية الجلوس بهذه الطريقة ميل الخصر للأمام بعض الشيء، وهو ما يشكل خطر انزلاق حزام الوسط لدى مناورات الكبح الكاملة وإحداث أضرار بمنطقة البطن.

ووفقا لمؤسسة ديكرا، أكدت أن وضعية الجلوس لا تجعل الحزام يعمل بشكل صحيح مما يعرض السائق لإصابات في مفصل الحوض، وعند التعرض لحادث فقد تؤدي هذه الوضعية لكسر في الجمجمة نتيجة اتجاه الرس إلى الأمام والقدم تتوجه إلى الخلف فورا وبطريقة سريعة.