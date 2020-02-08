شركة جنرال موتورز تستدعي آلاف السيارات لعيوب خطيرة

السبت 8 فبراير 2020

استدعت شركة جنرال موتورز الأمريكية مجموعة كبيرة من الشاحنات التابعة لها من طراز شيفروليه وGMC، بعد رصد عيوب في الفرامل.



وذكر موقع "موتور وان"، المختص بأخبار السيارات، أن هذه هي المرة الثانية، التي تستدعي فيها جنرال موتورز هذه الشاحنات لصيانة العيب نفسه.

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وتابع: "تم رصد نفس المشكلة في عدد من موديلات طراز كاديلاك CT6".

وذكر "موتور وان" أن العدد الإجمالي من الموديلات المعيبة يصل عددها لما يقرب من 128,519 ألف سيارة.

وخلال المرة الأولى التي استعادت بها جنرال موتورز السيارات التي رصد بها هذا العيب في ديسمبر من عام 2019 الماضي، وصل عدد السيارات المتضررة لـ463,995 ألف سيارة، شملت شاحنة GMC Sierra وطراز شيفروليه "سيلفادور".