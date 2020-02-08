- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة جنرال موتورز تستدعي آلاف السيارات لعيوب خطيرة والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
استدعت شركة جنرال موتورز الأمريكية مجموعة كبيرة من الشاحنات التابعة لها من طراز شيفروليه وGMC، بعد رصد عيوب في الفرامل.
وذكر موقع "موتور وان"، المختص بأخبار السيارات، أن هذه هي المرة الثانية، التي تستدعي فيها جنرال موتورز هذه الشاحنات لصيانة العيب نفسه.
وتابع: "تم رصد نفس المشكلة في عدد من موديلات طراز كاديلاك CT6".
وذكر "موتور وان" أن العدد الإجمالي من الموديلات المعيبة يصل عددها لما يقرب من 128,519 ألف سيارة.
وخلال المرة الأولى التي استعادت بها جنرال موتورز السيارات التي رصد بها هذا العيب في ديسمبر من عام 2019 الماضي، وصل عدد السيارات المتضررة لـ463,995 ألف سيارة، شملت شاحنة GMC Sierra وطراز شيفروليه "سيلفادور".
كانت هذه تفاصيل خبر شركة جنرال موتورز تستدعي آلاف السيارات لعيوب خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.