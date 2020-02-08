تويوتا تكشف عن نموذج جديد من تاكوما

كشفت شركة صناعة السيارات تويوتا اليابانية عن الجيل الجديد من البيك آب رباعية الدفع Tacoma.
وتغيرت السيارة من حيث المظهر بشكل ملحوظ مقارنة بنماذج Tacoma السابقة، وحصلت على واجهات جديدة تمنحها مظهر القوة، إضافة لمصابيح LED مميزة، وممتصات صدمات مختلفة، وأنبوب للعادم يرتفع فوق سطح المركبة ليمكنهامن عبور البرك والمسطحات المائية دون أن ينطفئ المحرك.
وحصلت Tacoma-2020 على أنظمة مولتيميديا جديدة، وشاشات تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، وأنظمة السلامة الخاصة بتويوتا Toyota Safety Sense P، والتي تضم نظام تثبيت سرعة تكيفي، ونظاما لاكتشافالمشاة على الطرقات، ونظاما لمنع الاصطدام بالمركبات الأخرى أثناء السير.
وتوجد عدة نماذج من هذه السيارات، واحد منها بمحركات بنزين بسعة 2.4 ليتر وعزم 161 حصانا، نموذج أقوى بمحرك بـ 6 أسطوانات وسعة 3.5 ليتر وعزم 282 حصانا.
كما زودت تويوتا هذه السيارات بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ونظامي دفع خلفي ورباعي، ونظام قيادة خاص للحركة على الرمال أو الطرق الوعرة.
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