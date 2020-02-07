9% ارتفاعاً في مبيعات الشاحنات بالسوق المحلية

كتب: باسل الحلواني

شهد عام 2019 نمواً ملحوظاً في مبيعات الشاحنات، رغم تراجع المبيعات الإجمالية للسيارات، حيث كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن ارتفاع مبيعات الشاحنات بنسبة 9%.

ووفقاً لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن إجمالي مبيعات الشاحنات خلال عام 2019، سجل 34.874 وحدة، مقارنة ببيع 31.994 وحدة خلال عام 2018.

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جدير بالذكر أن مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا سجلت ارتفاعاً خلال

عام 2019 بنسبة تصل إلى %7.9 بإجمالى 30 ألفًا و235 شاحنة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال 2018 والتى سجلت 28 ألفًا و18 مركبة.

فيما سجلت الشاحنات المستوردة مبيعات إجمالية بلغت 4639 مركبة خلال العام الماضى مقابل 3976 تم تسليمها بنهاية 2018، بنمو .7.