تعرف على إجمالي مبيعات السيارات الملاكي خلال عام 2019

كتب: باسل الحلواني

أظهر أحدث التقارير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تراجع مبيعات سيارات "الركوب" الملاكي في السوق المحلية، بنسبة 13%،

مسجلة 127.443 وحدة خلال عام 2019، مقارنة بـ145.886 وحدة في نفس الفترة من العام قبل الماضي.

وشهد سوق السيارات ارتباكاً ملحوظاً في حركة المبيعات منذ مطلع عام 2019، عقب تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي صاحبها انطلاق عدة حملات دعت لمقاطعة شراء السيارات.

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