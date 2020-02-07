“بالفيديو” فنان ألماني يخدع خرائط جوجل ويغلق شوارع برلين

الخليج ٣٦٥ نت – من المتعارف أن خرائط جوجل يعتمد عليها عدداً هائلاً من السائقين للوصول إلى مكان ما، أو لتحديد مواقع الازدحام في شوارع المدن، والتي تظهر في الخرائط ملونة بالبرتقالي أو الأحمر، ومن ثم يقترح التطبيق شوارع أخرى أقل ازدحاما للسير بها.



ولقد تمكن الفنان الألماني سيمون فيكرت من خداع التطبيق الشهير، وذلك بالسير في أحد شوارع العاصمة برلين وهو يسحب خلفه عربة بها 99 من الهواتف الذكية بعد أن فعّل فيها التطبيق، مما تسبب في ازدحام مروري افتراضي ظهر مظللًا باللون الأحمر على خرائط التطبيق.



وبالفعل تم خداع التطبيق، وأعاد توجيه السائقين لتفادي الزحام المروري المفترض الذي اختلقه فيكرت، وكانت النتيجة أن مسافات طويلة من الطريق أصبحت خالية من السيارات التي كانت تتفادى المرور فيه.

أراد فيكرت إثبات أن تطبيق خرائط جوجل يمكن خداعه بسهوله، وذلك بجعله يسجل وجود اختناقات مرورية تظهر على خرائط الخدمة باستخدام هذه الهواتف.

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ويرى الفنان الألماني أن اعتماد كثير من الأشخاص على التطبيقات مثل إيربي آند بي وأوبر وحتى خرائط الركض على خرائط جوجل في كثير من أمور حياتهم أدى إلى حدوث نقلة في ميزان القوة وكيفية إدراكنا للعالم المادي والظاهري من حولنا.

وعلق فيكرت في تغريدة على موقعه على هذه الخديعة، قائلاً:”غيرت خدمة خرائط جوجل فهمنا لطبيعة الخرائط، وكيفية تفاعلنا معها، ومعرفتنا لحدودها التقنية، وحتى جمالية شكلها الخارجي”.