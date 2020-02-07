الهند تجرب حل مبتكر لمواجهة ضوضاء السيارات.. هل تنجح؟

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الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر مشكلة التلوث الضوضائي من أهم مشاكل المدن المزدحمة، وهي من العوامل التي تؤثر سلباً على قائدي السيارات، حيث تعمل على زيادة التوترات لديهم وتفقدهم التركيز، وهو ما يسبب ردود أفعال غير متزنة في القيادة.
وتفرض العديد من الدول غرامات مالية مشددة على قائدي السيارات الذين يتسببون في أحداث الضوضاء عن طريق استخدام البوق بصورة مفرطة أثناء القيادة.
ولقد قامت الشرطة الهندية بتطبيق حل مبتكر لمواجهة الضوضاء عبر معاقبة السائقين المخالفين بالانتظار فترة أطول في أشارات المرور.
وتعد مدينة مومباي في الهند من أكثر مدن العالم أزدحاماً، لذا قامت شرطة المدينة بتطبيق الفكرة المبتكرة بها، حيث قامت بتركيب عدادات تقيس درجة التلوث الضوضائي في 5 إشارات رئيسية، تتحكم هذه العدادات في غلق وفتح الإشارات وفقا لدرجة التلوث التى تقيسها.
في حال رصد تلك العدادات مستوى مرتفع من الضوضاء تصل نسبته إلى أكثر من 85 ديسيبل، نتيجة استخدام السائقين البوق بصورة متكررة، يقوم العداد بإبقاء الإشارة حمراء لفترة أطول.
ولقد تباينت الآراء حول نجاح هذه الفكرة المبتكرة بين المؤيد والمعارض لها، وفي لقاء مع بهاسكار راو مفوض شرطة مدينة بنغالور، والمؤيد بشدة لهذه الفكرة قال: “إنها فكرة جيدة جدأ وسنعمل على تطبيقها في مدينتنا”.
في الجهة الأخرى، شكك الكثير في نجاحها مثل بعض وسائل الإعلام، التي قالت إنها ستزيد من نسب التلوث في منطقة الإشارات، ورجحت استمرار المشكلة.
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