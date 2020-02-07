كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد بالفيديو.. رقم قياسي لسياراة شفرولية كورفيت C8 حلبة "نوربرجرنج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت سيارة شفرولية كورفيت C8 رقم قياسي زمني على حلبة "نوربرجرنج"، حيث قدمت مشهد نوعي في التصميم والأداء للجيل الجديد.

ونشر أوليفر غافين، سائق فريق شفرولية فيديو تشويقي لسيارة "كورفيت C8"، مع فريق مهندسي الشركة، وأوضح السائق المحترف، أنه اختبر السيارة في حلبة نوربرجرنج وسجل فيها زمن 7:29.9 ولكن دون تصريح رسمي من شفرولية. وأكد السائق بأنه أختبر السيارة برزمة Z51 الإختيارية.