تيسلا لا تشترط حصول موظفيها على شهادات جامعية

الخليج ٣٦٥ نت – نشر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا على تويتر، تغريدة طلب بها موظفين للعمل في قسم الذكاء الاصطناعي بالشركة، وكانت المفاجأة عدم اشتراط الحصول على شهادة جامعة لقبول الوظيفة.



وجاء نص تغريدة ماسك، كما يلي: “انضم إلى الذكاء الاصطناعي في تسلا، الفريق يُقدّم تقاريره إلي مباشرة ونحن نلتقي / نتراسل عبر البريد الإلكتروني / الرسائل النصية كل يوم تقريبًا”، والأهم من ذلك أنّ العمل في قسم الذكاء الاصطناعي في تسلا لا يتطلب درجة جامعية معينة.



ووفقاً لتغريدة الملياردير الأمريكي فإن العمل لديه لا يتطلب شهادات دراسية، بقدر أن يكون المتقدم للوظيفة لديه “فهم عميق” للذكاء الاصطناعي، إلا أنه يجب اجتياز اختبار برمجي (تكويد) مُتشدد.

وعدم اشتراط الحصول على شهادات دراسية للموظفين للحصول على العمل أكد عليه ماسك في تغريدة أخرى قال فيها: “شهادة الدكتوراه ليست مطلوبة!” وأضاف “لا يهمني إذا كنت حتى تخرجت من المدرسة الثانوية”.

يذكر أن رئيس تيسلا أشار في أكثر من مناسبة على عدم أهمية الدرجات العلمية لنيل الوظائف والارتقاء بها، وهو ما أكده أيضاً في لقاء مع مجلة السيارات الألمانية أوتو بيلد في عام 2014: “ليست هناك حاجة حتى للحصول على شهادة جامعية على الإطلاق، أو حتى المدرسة الثانوية”.



واستدل ماسك على قناعاته في عدم اعتماد النجاح في العمل على المؤهلات العلمية لدى الموظفين، بأشخاص مبدعين استطاعوا تنفيذ أشياء عظيمة على حد قوله، ولم يحصلوا على شهادات جامعية مثل بيل جيتس أو لاري إليسون أو ستيف جوبز، أو جيف بيزوس، وغيرهم.