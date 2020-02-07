آبل تطور تقنية جديدة لفتح وغلق السيارات عبر الجوال والساعة

الخليج ٣٦٥ نت – أصبحت المفاتيح الرقمية للسيارات شائعة هذا الأيام، مع استلامهم لدعم جديد من ابل هذه المرة، والتي كشفت عن نسخة “بيتا” لنظام iOS بخاصية “مفتاح السيارة” الجديدة للآيفون وساعة آبل.

كما هو واضح من الاسم، ستمكن هذه الخاصية الجوال والساعة من فتح وإغلاق السيارة، وصرحت آبل أن كل ما على المستخدين فعله هو وضع الجوال أو الساعة قرب باب السيارة وستعمل تلقائيا لفتحه بدون استخدام تقنية التعرف على الوجه.. وستنغلق السيارة أوتوماتيكيا عند الابتعاد عنها.

ما يميز هذه التقنية هو إمكانية استخدامها لتمكين الأصدقاء وأفراد العائلة من الدخول للسيارة كذلك عبر إرسال دعوات لجوالاتهم أو ساعاتهم والسماح لهم بفتح وغلق السيارة.

للوقت الحالي تظل التقنية في مرحلة البيتا وقد تمر فترة معتبرة قبل تقديمها للمستهلكين.