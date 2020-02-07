تسريب موعد انطلاق فورد موستنج الجيل القادم

الخليج ٣٦٥ نت – كشف عرض وظائف لفورد على “لينكد ان” أن الجيل القادم لموستنج سينطلق كموديل 2023.. تحديدا، العرض كان لوظيفة “مهندس في فريق فحص تسريبات المياه وإزعاج الرياح والطريق داخل السيارات” مع التصريح أن الوظيفة متعلقة بموستنج الجديدة وأنها قادمة في 2022 كموديل 2023.

هذا تطور مثير للاهتمام لأن تقارير العام الماضي نقلت عن مصادر في فورد أن موستنج الجديدة ستتأخر لموديل 2026 وربما بعد ذلك.

لا نعلم المنصة التي ستعتمد عليها موستنج الجديدة، ومن الخيارات الممكنة هي منصة CD6 المرنة لفورد اكسبلورر ولينكون افياتور، كما قد تقرر فورد الاستمرار مع المنصة الحالية مع تحديثها بشكل واسع لجعل السيارة أخف وزنا.