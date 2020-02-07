سيارات كاديلاك ستصبح كهربائية بالكامل ويتغير اسمها

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جنرال موتورز عن خططها المستقبلية المحدثة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والتي تشمل الآن همر بيك اب الجديدة التي سيتم تقديمها في مايو وطرحها في خريف 2021.
كما أعلنت جنرال موتورز أن أولى السيارات التي ستستفاد من المنصة الكهربائية الجديدة كليا ستكون كروس اوفر من كاديلاك، مشيرة إلى أن معظم موديلات كاديلاك ستكون كهربائية بحلول نهاية العقد الجاري.
كما صرحت جنرال موتورز أن موديلات كاديلاك الكهربائية ستحصل على أسماء “مناسبة” بدلا من الحروف والأرقام التي تعودنا عليها مثل CT4 وXT6، والتي ستقتصر على الموديلات البترولية والديزل.
من المتوقع أن موديلات جنرال موتورز الكهربائية القادمة ستأتي بمدى 480-500 كيلومتر حسب تصريحات رئيسة الشركة ماري بارا، مشيرةً إلى أن بولت 2020 ليست بعيدة عن ذلك بمدى 417 كيلومتر لكل شحنة.
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