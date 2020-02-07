لوسيد اير ستنافس تيسلا موديل S ومرسيدس S-Class بدعم السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت لوسيد فيديو تسويقي لموديل اير الكهربائي الفاخر قبل تدشينه في معرض نيويورك للسيارات في أبريل مع الكشف عن معلومات جديدة عن السيارة المدعومة باستثمارات المملكة، والتي ستحصل على إصدار انطلاق خاص باسم “إصدار الحلم”.

وستأتي السيارة بتقنية إضاءة LED الذكية وسقف زجاجي واسع، كما ستحصل على نظام كهربائي 900 فولت، مقارنة بنظام تيسلا بـ 400 فولت أو حتى بورش تايكان بـ 800 فولت، ونذكر القراء أن المدير التنفيذي لشركة لوسيد، بيتر رولينسون، كان المهندس المشرف على تيسلا موديل S من 2009 إلى 2012 ويتمتع بخبرة واسعة في تطوير السيارات الكهربائية.

وتتمتع لوسيد اير بمدى يتعدى 643 كيلومتر لكل شحنة بفضل التطويرات الأخيرة في تقنيات البطاريات الكهربائية وكفاءتها.

Advertisements

الخطة الأصلية للوسيد كانت تطوير موديل منافس لتيسلا موديل S بأسعار تبدأ من 52,500 دولار (197,000 ريال)، قبل قرار بيتر رولينسون بالتركيز على النسخ الأكثر فخامة بأسعار تتعدى 100,000 دولار (375,000 ريال) لمنافسة مرسيدس S-Class وأمثالها.. ومن المتوقع انطلاق السيارة في الربع الأخير من العام الجاري.