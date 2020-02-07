هيونداي كريتا 2021 الجديدة تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت هيونداي موديل كريتا 2021 في معرض نيودلهي للسيارات مع انطلاقها في السوق الهندي الشهر القادم كبداية.

وقد أجرت هيونداي تحديثات جريئة في التصميم مع استلهام شكل مقدمة وخلفية باليسيد، وهو واضح من المصابيح الأمامية LED المنقسمة والمصابيح الخلفية LED الرأسية، مع جنوط 17 إنش جديد.

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داخلية كريتا 2021 تتمتع بتصميم أبسط وأهدأ من الماضي مع شاشة لمسية عملاقة تجمع بين وظائف نظام المعلومات الترفيهية والتحكم في المناخ وغيرهما، كما تشمل مواصفات الداخلية سقف شمسي بانورامي ومؤشر جير رقمي.

وستتوفر هيونداي كريتا الجديدة بمحرك تيربو 1.4 لتر بقوة 140 حصان مع محرك آخر بترولي 1.5 لتر بقوة 115 حصان وثالث ديزل تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 115 حصان، مع توفر جير CVT وآخر مزدوج 7 سرعات.