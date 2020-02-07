سيات تَقود مبيعات فولكس فاجن بمصر وتسجل معدلات نمو قياسية في ٢٠١٩

كتب: باسل الحلواني

واصلت سيات تحقيق النجاحات والمبيعات القياسية المميّزة في السوق المصرية للعام الثاني على التوالي؛ إذ أعلنت شركة "كيان إيجيبت"، الوكيل الحصري لسيارات سيات في مصر، عن تسجيل سيات لنسب نمو لافتة في السوق المحلية في عام ٢٠١٩ بَلغت ١٠١٪ مقارنة بعام ٢٠١٨، متصدّرة مبيعات مجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة وعلاماتها المتنوّعة في مصر.

كانت مبيعات سيات قد قفزت في عام ٢٠١٨ بنسبة ٢٣٥٪، وهي أكبر نسبة نمو لها في السوق المحلية على الإطلاق، ما يُكلّل قصة النجاح الكبيرة التي بدأتها شركة "كيان إيجيبت" مع سيات قبل ستة أعوام؛ فبعد أن كانت معدلات البيع تصل إلى ١٢٠ سيارة في عام ٢٠١٣ الذي سبق تعيين الشركة وكيلاً لسيات في مصر، تَجاوزت المبيعات حاجز الـ٥٠٠٠ سيارة سنويًا في عام ٢٠١٩ الماضي، وهو أعلى رقم مبيعي وَصلت إليه العلامة الإسبانية محليًا طوال تاريخها. ومقارنة

بعام ٢٠١٤ الذي تسلّمت فيه شركة "كيان إيجيبت" إدارة سيات في مصر رسميًا، قَفزت معدلات النمو بنسبة ٥٠٠٪ طوال الأعوام الستة الماضية.

وقد ساهم في تحقيق هذا النمو سيطرة السيارتان إبيزا وليون على قطاع فئة الهاتشباك في مصر مِن خلال استحواذهما على حصّة سوقية بَلغت ٦٧٪ من إجمالي مبيعات هذه الفئة في السوق المحلية، وهو ما يَعكس ثقة المستهلك المصري في هاذين الطرازين بصفة خاصة وعلامة سيات بصفة عامة، لاسيما مع تقديم الفئات الرياضية FR عبر كافة موديلات سيات في مصر، وهي تُضيف تجهيزات خاصة جديدة وحصرية داخليًا وخارجيًا بسعر مميّز للغاية.

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مِن جانبها، علّقت "نهى المليجي"، مديرة علامة سيات في مصر، على هذه الأرقام المبيعية الاستثنائية بقولها: "نحن فخورون للغاية بهذه

النجاحات الكبيرة التي حقّقتها سيات في مصر سواء من حيث حجم المبيعات أو مجال خدمات ما بعد البيع، وهي جاءت لتُكلّل المجهود الضخم الذي بذله فريق شركة كيان إيجيبت في كل أقسام العلامة الإسبانية، وهي الجهود التي توجت بحصول كيان إيجيبت على جائزة أفضل وكيل لسيات في عام ٢٠١٨ للأسواق الناشئة، وأيضًا جائزة أفضل وكيل لسيات في قطاع خدمات ما بعد البيع في عام ٢٠١٩. ولن يتوقّف قطار النجاحات والإنجازات عند هذا الحدّ؛ حيث سيحظى عام ٢٠٢٠ الحالي بالعديد من المفاجآت الأخرى التي ستُسعد حتمًا عشّاق العلامتين سيات وكوبرا، وفقًا للاستراتيجية التسويقية التي وضعتها سيات مصر ومجموعة فولكس فاجن الأم لتحقيق أعلى نسب نمو ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في السوق المحلية."

وتتزامن نجاحات سيات في السوق المحلية مع الإنجازات التي حقّقتها عالميًا في الآونة الأخيرة؛ حيث ارتفعت مبيعات العلامة الإسبانية في كافة الأسواق حول العالم للعام الثالث على التوالي في عام ٢٠١٩ الماضي، مسجّلة نموًا يبلغ ١٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٨ مِن خلال بيع ٥٧٤٠٠٠ وحدة، لتصبح سيات علامة السيارات الأعلى نموًا في القارة الأوروبية في عام ٢٠١٩.