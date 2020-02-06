كواليس السوق

رغم تراجع مبيعات السيارات، إلا أن ظاهرة الـ«أوفر برايس»، أو البيع أعلى من السعر الرسمي، عاودت الظهور من جديد على بعض الطرازات.

فبعدما شهدت أسعار «فيات تيبو»، زيادات سعرية على أسعارها الرسمية تصل إلى 7 آلاف جنيه، كما نشرنا فى الأسبوع الماضي، ضرب الـ«أوفر برايس»، الفئة الأولى من السيارة إ م جى 5، فى ظل تزايد الطلب عليها، لتباع السيارة لدى بعض التجار

بزيادة سعرية غير رسمية، بالمخالفة لقوائم أسعار الوكيل، بلغت 5 آلاف جنيه.

حالة من الغموض تحيط برئيس إحدى شركات السيارات بعد ابتعاده تماماً عن الأنظار مؤخراً، وعدم رده على الاتصالات التليفونية، رغم ارتباطاته المالية الكبيرة خلال الفترة الأخيرة.

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الواقعة ليست الأولى لرئيس الشركة، فخلال فعاليات النسخة الأخيرة من معرض أوتوماك فورميلا للسيارات،

تجمع بعض تجار السيارات، حول الرجل، داخل جناح شركته، لمطالبته بسداد بعض المستحقات المالية الخاصة بهم بعد تهربه منهم لفترة طويلة، ولولا تدخل أحد الحكماء من رجال قطاع السيارات الذى تصادف مروره بالصدفة داخل المعرض، لتفاقمت الأمور بشكل أكبر، لكن التجار رفضوا الانصراف إلا بعد توقيع رئيس الشركة على إيصالات أمانة، وهو ماحدث بالفعل.

مدير إحدى شركات السيارات العالمية المعروفة، ولها فرع بمصر، قام بالمشاركة «من الباطن»، فى تأسيس مجلة جديدة تحمل ترخيصاً أجنبياً، وذلك للاستفادة من «بيزنس الإعلانات» الخاص بالشركة.