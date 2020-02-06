مؤسسة CDP البريطانية تشيد بريادة نيسان في مجال مواجهة التغيرات المناخية

كتب: باسل الحلواني

أشادت مؤسسة CDP البريطانية بمجهودات شركة نيسان العالمية في مجال مواجهة التغيرات المناخية، حيث وضعت مؤسسة CDP نيسان في قائمة الشركات الرائدة في هذا المجال من خلال تقرير صادر من المؤسسة بأهم الشركات التي نجحت في هذا المجال.

و صرحت CDP، وهي مؤسسة بريطانية غير هادفة للربح تساعد الشركات والهيئات في الإعلان عن انجازاتها في مجال حماية البيئة، عن مجهودات شركة نيسان في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وحماية المناخ وتطوير اقتصاد منخفض الكربون.

وتتضمن مجهودات نيسان إدارة شاملة للتغيرات المناخية من قبل لجنة نيسان الدولية لإدارة الشؤون البيئية، بالإضافة إلى استراتيجية نيسان للكهرباء،

المتمثلة في سيارة نيسان الكهربائية الرائدة "LEAF"، ونظام e-POWER, و كذلك رؤية Nissan Intelligent Mobility.

هذا واشادت المؤسسة كذلك بإنجازات نيسان في مجال إدارة الطاقة من خلال تكنولوجيا V2X (Vehicle to Everything) والتي تستفيد من إمكانيات بطاريات السيارات الكهربائية، هذا بجانب المجهودات المبذولة من شركة نيسان للحد من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في كافة مراحل عمل الشركة.

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وأكدت شركة نيسان التزامها بتأسيس مستوى جديد من التعاون مع شركاء أعمالها وكل الجهات المعنية الأخرى، والعمل على الوصول إلى مجتمع يتم فيه

التنقل على نحو أكثر استدامة وبدون تأثير سلبي على البيئة.

وتعمل نيسان دائما على تحديد التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لأنشطتها على البيئة وكيفية التعامل معها والحد من أثاراها. وفي عام 2019 خطت الشركة خطوة جديدة في الارتقاء بالاستدامة البيئية عندما أزاحت الستار عن سيارتها الجديدة نيسان Ariya، وهي سيارة جديدة تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، هذا بالإضافة إلى استراتيجية نيسان الذكية لإدارة المصانع والتي يتحقق من خلالها تصنيع سيارات خالية من الانبعاثات على نحو أكثر كفاءة وتعتمد على الطاقة الكهربائية بشكل تام.

وتستمر شركة نيسان في مواجهة التحديات البيئية من خلال تطوير سيناريوهات للتغيرات المناخية تمكن الشركة من التعامل مع كافة الاحتمالات، وستستمر الشركة كذلك في الاعلان عن المزيد من المجهودات والإنجازات التي تحققها الشركة في مجال مواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة.