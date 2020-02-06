«كورونا» يصيب مبيعات السيارات الصينية بالشلل

حالة من الارتباك ضربت قطاع السيارات الصيني، بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا فى أنحاء البلاد إلى 20 ألف مصاب، بالإضافة إلى وصول عدد الوفيات إلى 425 حافلة وفاة، حتى كتابة هذه السطور.
وأعلنت جميع شركات السيارات الكبرى التى تمتلك مصانع فى الصين، مثل رينو، هوندا، بيجو،تويوتا، بى ام دبليو، فولفو، فولكس فاجن، وغيرها، عن توقف أنشطتها لحين استقرار الأوضاع.
وكشفت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، عن تراجع مبيعات السيارات فى البلاد بنسبة تتراوح بين 25% و30% لشهرى يناير وفبراير، بسبب فيروس كورونا.
وفى لقاء صحفى مع “كوى دونجشو” الأمين العام للجمعية، قال إنه يتوقع أن تشهد المبيعات نموًا خلال الفترة من مارس حتى ديسمبر العام الجاري.
ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، فإن دونجشو صرح أيضاً أن مبيعات السيارات الصينية من المنتظر أن تسجل نحو 25 مليون وحدة العام الجارى 2020.
وتوقع عدد من الخبراء ارتفاعاً فى أسعار السيارات الصينية المنشأ خلال الأيام القادمة، متأثرة بتوقف عملية إنتاج السيارات.
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