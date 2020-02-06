موجة تخفيضات جديدة تضرب قطاع السيارات

تراجع أسعار 7 طرازات فى الأسبوع الأول من «فبراير»

واصلت أسعار السيارات تراجعها فى السوق المحلية، حيث شهد الأسبوع الأول من شهر فبراير الجارى تخفيضات على أسعار 7 طرازات، لتستمر بذلك موجة التخفيضات التى ضربت سوق السيارات منذ اليوم الأول من 2020، وسط توقعات بمزيد من التخفيضات خلال الأيام القادمة.. وترصد «سيارات الوفد»، فى السطور التالية، ما حدث لأسعار السيارات فى الأسبوع الأول من «فبراير».

أريزو

أعلنت مجموعة جى بى غبور أوتو، وكيل علامة شيرى الصينية فى مصر، عن خصم يصل إلى 5 آلاف جنيه، على أسعار سيارتها شيرى أريزو 5، المجمعة محلياً. ووفقاً لوكيل شيري، فإن أسعار الفئة الأولى من «أريزو 5»، المزودة بناقل حركة عادى «M/T Baseline»، تراجعت 2900 جنيه، ليصبح 169 ألف جنيه، بدلاً من 171900 جنيه. فيما تراجعت أسعار الفئة الثانية «A/T Baseline»، المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، بمقدار 3900 جنيه، ليصبح سعرها 189ألف جنيهاً، بدلاً من 192900 جنيه. أما سعار الفئة الثالثة «H/L»، المزودة بناقل حركة أوتوماتيك وفتحة سقف، فأصبحت 202900 جنيه، بدلاً من 207900 جنيه،

بعدما تراجعت 5 آلاف جنيه.

كريتا

أعلنت مجموعة جى بى غبور أوتو، وكيل علامة هيونداى الكورية الجنوبية فى مصر، عن خصم على السيارة هيونداى كريتا، بقيمة 13 ألف جنيه، بداية من أمس الأول فبراير. ووفقاً للأسعار الجديدة أصبح سعر الفئة الأولى من «كريتا»، بعد الخصم 330 ألف جنيه، بدلا من 434 ألف جنيه، كما انخفضت أسعار الفئة الثانية إلى 350 ألف جنيه، بدلاً من 363 ألفا. أما أسعار الفئة الثالثة فأصبحت 375 ألف جنيه، مقابل 388 ألفا، فيما باتت أسعار الفئة الرابعة 395 ألف جنيه، بدلا من 408 آلاف جنيه. وجاءت الفئة الخامسة، وهى أعلى فئة من «كريتا»، بسعر 405 آلاف جنيه، مقابل 418 ألفًا.

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زوتى الكهربائية

أقرت مجموعة IFG، وكيل علامة زوتى فى مصر، تخفيضاً على أسعار عدد من طرازاتها الكهربائية بالسوق المصرية، بعد تراجع الدولار. وشمل التخفيض 3 طرازات كهربائية، بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه،

حيث تراجعت أسعار زوتى E200 ، إلى 335 ألف جنيه بدلاً من 370 ألف جنيه بتخفيض قيمته 35 ألف جنيه، أما T300، فانخفض سعرها إلى 465 ألف جنيه، بدلاً من 515 ألف جنيه بخصم قيمته 50 ألف جنيه. كذلك تراجع سعر طراز Y100، إلى 295 ألف جنيه، بدلاً من 325 ألف جنيه، بقيمة 30 ألف جنيه.

إكسباندر

أقرت شركة دايموند موتورز، الوكيل المحلى لعلامة ميتسوبيشى فى مصر، شهر فبراير الجاري، بالإعلان عن تخفيضات جديدة على أسعار السيارة العائلية «MPV»، سباعية المقاعد، «ميتسوبيشى إكسباندر»، بقيمة 25 ألف جنيه. ووفقاً للقائمة السعرية الجديدة، أصبح سعر الفئة الأولى GLX من إكسباندر 345 ألف جنيه بدلًا من 370 ألف جنيه، وسعر الفئة GLS الأعلى من السيارة 370 ألف جنيه مقارنة بـ395 ألف جنيه.

صني

خفضت شركة نيسان موتور إيجيبت، أسعار سيارتها الشهيرة نيسان صني، بلغت 9 آلاف جنيه. وشملت التخفيضات جميع فئات نيسان صنى المتوافرة فى السوق المصرية «ستاندرد، وفول أوبشن، وسوبر صالون».

وجاء سعر الفئة الأولى من نيسان صنى «ستاندرد»، بـ199 ألف جنيه، بدلاً من 208 آلاف جنيه. أما الفئة الثانية من نيسان صنى «فول أوبشن»، فأصبح سعرها 210 آلاف جنيه، بدلاً من 219 ألف جنيه. وبلغ سعر أعلى فئة من نيسان صنى «سوبر صالون»، بعد التخفيضات الجديدة بـ 222 ألف جنيه، بدلاً من 231 ألف جنيه.