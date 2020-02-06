كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر، عن خصم على أسعار سيارتها شيفروليه البيك أب "الدبابة"، وشاحنتها "الجامبو"، بمبالغ تتراوح بين 8 إلى 12 ألف جنيه.
وجاءت أسعار الفئة الأولى من شيفروليه البيك أب "الدبابة"، المزودة بـ"باور"، بـ 279200 جنيه، بدلًامن 289200 جنيه، بتخفيض بلغ 10 آلاف جنيه، أما الفئة الثانية من شيفورليه "الدبابة"، المزودة بـ"تكييف"، فأصبحت 308 آلاف جنيه و250 جنيها، بدلاً من 316 ألفاً و250 جنيهاً، بتخفيض بلغ 8 آلاف جنيه.
أما شاحنات "الجامبو"، فانخفضت بمقدار 12 ألف جنيهاً، لتصبح أسعار شاحنات “الجامبو” حمولة 4 طن الفئة الأولى “شاسيه قصير”، حوالي 371 ألفًا و300 جنيهًا، فيما حددت فئة “شاسيه طويل” بقيمة 424.8 ألف.
وجاءت أسعار شاحنات شيفروليه "الجامبو"، حمولة 4.5 طن الفئة الأولى بـ 379.3 ألف جنيه، أما "الجامبو"، حمولة 4.5 طن الفئة الثانية فأصبح سعرها 432.1 ألف جنيه خلال نوفمبر
كانت هذه تفاصيل خبر بتخفيضات تصل إلى 12 ألف جنيه.. "المنصور للسيارات" تكشف عن الأسعار الجديدة لـ"جامبو" و"الدبابة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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