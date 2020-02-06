بتخفيضات تصل إلى 12 ألف جنيه.. "المنصور للسيارات" تكشف عن الأسعار الجديدة لـ"جامبو" و"الدبابة"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر، عن خصم على أسعار سيارتها شيفروليه البيك أب "الدبابة"، وشاحنتها "الجامبو"، بمبالغ تتراوح بين 8 إلى 12 ألف جنيه.

وجاءت أسعار الفئة الأولى من شيفروليه البيك أب "الدبابة"، المزودة بـ"باور"، بـ 279200 جنيه، بدلًا

من 289200 جنيه، بتخفيض بلغ 10 آلاف جنيه، أما الفئة الثانية من شيفورليه "الدبابة"، المزودة بـ"تكييف"، فأصبحت 308 آلاف جنيه و250 جنيها، بدلاً من 316 ألفاً و250 جنيهاً، بتخفيض بلغ 8 آلاف جنيه.

أما شاحنات "الجامبو"، فانخفضت بمقدار 12 ألف جنيهاً، لتصبح أسعار شاحنات “الجامبو” حمولة 4 طن الفئة الأولى “شاسيه قصير”، حوالي 371 ألفًا و300 جنيهًا، فيما حددت فئة “شاسيه طويل” بقيمة 424.8 ألف.

وجاءت أسعار شاحنات شيفروليه "الجامبو"، حمولة 4.5 طن الفئة الأولى بـ 379.3 ألف جنيه، أما "الجامبو"، حمولة 4.5 طن الفئة الثانية فأصبح سعرها 432.1 ألف جنيه خلال نوفمبر