10 ألف جنيه تراجعاً في أسعار شيفروليه أوبترا

كتب: باسل الحلواني أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه الأمريكية في مصر، شبكة موزعيها اليوم، بتخفيض أسعار سيارتها شيفروليه أوبترا، بمبلغ 10 آلاف جنيه. أسعار سيارتها شيفروليه أوبترا، بمبلغ 10 آلاف جنيه. وتتوافر شيفروليه أوبترا، في السوق المحلية بـ4 فئات من التجهيزات، ويوضح الجدول التالي الأسعار الجديدة لـ"أوبترا"، بعد الخصم: الفئة السعر Comfort 198400 جنيه Comfort Accessories 204200 جنيه Luxury 209500 جنيه Luxury Accessories 215100 جنيه

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