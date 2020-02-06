كتب: باسل الحلواني
أقرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر، تخفيضاً على أسعار سيارتها شيفروليه أفيو، بلغ 5 آلاف جنيه.
وتتوافر "شيفروليه أفيو"، بفئتين منالتجهيزات في السوق المحلية، ويوضح الجدول التالي الأسعار الجديدة للسيارة بعد خصومات اليوم:
|الفئة
|السعر
|فول أوبشن
|192900 جنيه
|هاي لاين
|203300 جنيه
وينتمى طراز شيفروليه أفيو لفئة السيارات العائلية السيدان، المزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليخرج قوة قدرها 86 حصانا، وعزم أقصى للدوران 132 نيوتن/متر، مدعمة بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.
كانت هذه تفاصيل خبر تخفيضات تصل إلى 5 آلاف جنيه على شيفروليه أفيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.