تخفيضات تصل إلى 5 آلاف جنيه على شيفروليه أفيو

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر، تخفيضاً على أسعار سيارتها شيفروليه أفيو، بلغ 5 آلاف جنيه.

وتتوافر "شيفروليه أفيو"، بفئتين من

الفئة السعر فول أوبشن 192900 جنيه هاي لاين 203300 جنيه

التجهيزات في السوق المحلية، ويوضح الجدول التالي الأسعار الجديدة للسيارة بعد خصومات اليوم:

وينتمى طراز شيفروليه أفيو لفئة السيارات العائلية السيدان، المزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليخرج قوة قدرها 86 حصانا، وعزم أقصى للدوران 132 نيوتن/متر، مدعمة بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.