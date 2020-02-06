كيا سيراتو 2020 تنضم لأسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – انضمت كيا سيراتو 2020 رسمياً إلى أسطول الوفاق لتأجير السيارات، وذلك بعد الوصول مؤخراً إلى وكالة كيا الجبر، وفيما يلي نتعرف معاً على أبرز مميزاتها.

التصميم

تتمتع كيا سيراتو الجديدة بتصميم أنيق مستوحى من ستينجر فاستباك، مع خط سقف مقوس بشكل هادئ وخلفية منظمة وشبكة التهوية الأيقونية لكيا على شكل أنف النمر.

المقصورة

بلاستيك ناعم، تخييط ملون متباين ومقاعد جلدية متوفرة ونظام تحكم بالجو بمناطق مزدوجة ومساحة رحبة للمقاعد الخلفية وفي صندوق الأمتعة.

التقنيات

تصميم أنيق للوحة القيادة مع خامات عالية الجودة في المقصورة وشاشة المعلومات الترفيهية اللمسية 8 إنش، وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو المتوفرة بشكل قياسي.

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المحركات

1.6 لتر 4 سلندر قوة 126 حصان وعزم دوران 154 نيوتن.متر – صرفية وقود 6.9 لتر/100 كم – تسارع 0-100 كم/س في 12 ثوان – سرعة قصوى 190 كم/س – جير أوتوماتيكي 6 سرعات – دفع أمامي

2 لتر 4 سلندر قوة 150 حصان وعزم دوران 192 نيوتن.متر – صرفية وقود 7.7 لتر/100 كم – تسارع 0-100 كم/س في 10.5 ثوان – سرعة قصوى 210 كم/س – جير أوتوماتيكي 6 سرعات – دفع أمامي

يمكنك طلب تأجير سيراتو 2020 بأي وقت عبر تطبيق الوفاق لتأجير السيارات، سواءً للتنقل بها داخل وخارج المدينة أو تريد تجربة قيادتها لكي تتعرف عليها بشكل أفضل قبل شرائها.

يذكر أن الوفاق لتأجير السيارات هي إحدى أكبر شركات تأجير السيارات في المنطقة، وقد تم إنشاؤها منذ 20 عاماً ولديها فروع منتشرة بأنحاء المملكة ودول عديدة، كما أن استئجارك إحدى السيارات منها يشمل تكاليف التأمين والصيانة والفحوصات مع دعمك بخدمة الصيانة المتنقلة بحيث إذا تعطلت السيارة لأي سبب لا قدر الله سيأتي إليك المسؤولون على الفور لإصلاحها أو استبدالها لكي تعود على الطريق.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور