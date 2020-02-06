كرايسلر باسيفيكا 2021 تحصل على شكل محدث وتقنيات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كرايسلر عن باسيفيكا 2021 في معرض شيكاغو للسيارات، والتي تضم خيارات وتقنيات جديدة بالإضافة إلى تصميم محدث، حيث ظهرت باسيفيكا التي تم تجديدها مع واجهة أمامية محسنة تتميز بشبك أمامي ثلاثي الأبعاد بتصميم ماسي، ومصابيح أمامية LED معاد تصميمها وتصميمات جديدة للجنوط وحزمة S Appearance محدثة.

بالنسبة إلى موديل 2021، فقد حصلت سيارة كرايسلر الجديدة على خيار جديد لنظام الدفع الكلي، وهو قادر على نقل كل عزم الدوران المتوفر إلى العجلات الخلفية أو أيهما ليوفر تسارعاً أكبر، وهي ميزة فريدة في فئتها، كما تحصل الطرز المجهزة بنظام الدفع الكلي على ضبط التعليق وزيادة ارتفاع الركوب بمقدار 20 مم، وسيتمكن العملاء من اختيار خيار الدفع الكلي في جميع الإصدارات: تورينج وتورينج L وليميتيد وبيناكل الجديدة.

كرايسلر باسيفيكا بيناكل الجديدة تقدم المزيد من الرفاهية أكثر من أي وقت مضى

صُممت كرايسلر باسيفيكا بيناكل 2021 الجديدة لتوفر تجربة قيادة فاخرة، مع مزايا مثل المقاعد الجلدية المبطنة والوسائد القطنية في الصف الثاني، والكونسول الوسطي بلمسات كرومية مصقولة وسقف أسود من جلد الغزال، ويأتي الطراز الذي يتصدر تشكيلة السيارة بشبك أمامي من الساتان والبلاتين، وغير ذلك الكثير.

معلومات جديدة عن Uconnect 5 وأندرويد أوتو وآبل كاربلاي

تعد باسيفيكا 2021 أيضاً أول طرز فيات كرايسلر يمتلك النظام الترفيهي Uconnect 5 الجديد كلياً في أمريكا الشمالية، حيث يعمل النظام الجديد من خلال شاشة لمسية كبيرة قياس 10.1 بوصة وأسرع بخمس مرات من نظام الجيل السابق، كما أنه يضيف المزيد من الخدمات المتصلة مثل أمازون أليكسا وأندرويد أوتو اللاسلكي وآبل كاربلاي اللاسلكي، والقدرة على تخصيص الشاشة الرئيسية، وهناك أيضاً كاميرا “FamCAM” الداخلية الجديدة التي تقدم صورة عالية الدقة في فئتها ومزايا فريدة مثل رؤية ركاب المقعد الخلفي وغيرها من المزايا.

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باسيفيكا الجديدة أصبحت أكثر هدوءً

تشمل التحديثات الأخرى في المقصورة الواسعة في كرايسلر باسيفيكا 2021 إضافة منافذ USB من النوع C، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 12 منفذاً USB من النوع C وA، ومكبر صوت جديد بحجم 10 بوصة وشاحن لاسلكي مع مؤشر LED، كما أصبحت الداخلية أكثر هدوءً بفضل الزجاج الجديد كما تحصل السيارة على زجاج جانبي أكثر سماكة، بالإضافة تحسين جودة الركوب بفضل تصميم الهيكل الداخلي، وتقول كرايسلر أن ذلك سيزيد وضوح الكلام داخل السيارة بنسبة 6 إلى 8%.

97 ميزة سلامة نشطة تتوفر بشكل قياسي

تم تعزيز مزايا السلامة، حيث توفر كرايسلر باسيفيكا 2021 الآن أكثر مزايا الأمان في السوق، وتشتمل على أنظمة مثل نظام الكبح التلقائي لحالات الطوارئ، والمصابيح الأمامية LED مع مساعد الإشعاع العالي، والتحكم التكيفي في السرعة وغيرها من مزايا الأمان.

وفي الختام، تستمد السيارة قوتها من محرك بندستار V6 يولد قوة 287 حصان وعزم دوران قدره 355 نيوتن.متر، في حين أن الطراز الهجين يوفر نطاقاً كهربائياً نقياً يقدر بـ 49 كم، ويبلغ النطاق الإجمالي أكثر من 800 كم، وسيتم بدء بيع كرايسلر باسيفيكا 2021 الجديدة في الربع الثالث من 2020، مع تحديد عمليات التسليم الأولى في الربع الأخير من العام.