شيفروليه اكوينوكس 2021 تكشف عن نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيفروليه عن اكوينوكس 2020 في معرض شيكاغو للسيارات، مع تصميم عام محدث ومزايا أمان جديدة وإصدار RS الجديد، والجدير بالذكر أن تصميم السيارة كان قد تم تسريبه في الشهر الماضي، لذا فإن التحديثات ليست مفاجأة.

الجدير بالذكر أن الـ SUV حصلت على واجهة أمامية معاد تصميمها تتميز بمصابيح أمامية LED جديدة وأنيقة تتصل بشبك أكثر جرأة، كما تم تحديث الواجهة الخلفية أيضاً، وهناك خمسة إصدارات متوفرة وهي بريمير وL وLS وLT وRS المضافة حديثاً، وسيحصل أولئك الذين اختاروا الحصول على RS الرياضية على شبك أمامي لامع وجنوط سوداء قياس 19 بوصة، وغيرها من اللمسات السوداء المختلفة، وفي الداخل تحصل على تنجيد أسود مع لمسات حمراء.

Advertisements

تتميز اكوينوكس بريمير 2021 بالعديد من الخصائص التصميمية، بما في ذلك شبك أسود لامع مع لمسات كرومية وجنوط 19 بوصة، بالإضافة إلى خياطة فرنسية ولمسات سوداء على الكونسول الوسطي، كما تأتي بريمير أيضاً بشكل قياسي مع مصابيح أمامية وخلفية LED، ومن ناحية الأمام، توفر السيارة مزايا قياسية جديدة مثل مساعد الحفاظ على المسار مع تحذير مغادرة المسار، وكاميرا الرؤية الخلفية وكبح الطوارئ التلقائي وتنبيه التصادم الأمامي وغيرهم.

يذكر أن قائمة مزايا الأمان تم تحديثها من خلال نظام كاميرا محيطية HD ومساعد ركن السيارة ومقاعد بنظام تنبيه والمزيد، وسيتم بيع شيفروليه اكوينوكس 2021 في أسواق الولايات المتحدة في خريف 2020 بمحركات بنزين توربو سعة 1.5 أو 2 لتر، تتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات أو تسع سرعات ومتوفرة مع نظام دفع كلي.