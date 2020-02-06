هيونداي سوناتا هايبرد 2020 يمكنها السير 1,104 كلم بخزان الوقود الممتلئ

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت هيونداي سوناتا هايبرد 2020 في السوق الكورية الجنوبية العام الماضي، وها هي تنكشف في معرض شيكاغو للسيارات معلنة وصولها إلى سوق جديد وهو أمريكا الشمالية، والجدير بالذكر أن السيارة تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بقوة 150 حصان و189 نيوتن.متر من عزم الدوران، بمساعدة محرك كهربائي يضيف 51 حصان و205 نيوتن.متر، لتحصل السيارة في النهاية على قوة إجمالية قدرها 192 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

تقدر هيونداي ان سوناتا هايبرد 2020 ستحصل على صرفية وقود تصل إلى 4.7 لتر لكل 100 كم تقطعها السيارة في المدينة، و4.36 لتر لكل 100 كلم في الطريق السريع، أي بمتوسط قدره 4.5 لتر لكل 100 كلم تقطعها السيارة، وأنها تمتلك نطاق قيادة قدره 1,104 كم بخزان الوقود الممتلئ، كما توفر طرز SEL وليميتيد صرفية وقود قدرها 5.23 لتر لكل 100 كم في المدينة و4.61 لتر لكل 100 كم في الطرق السريعة، بمتوسط قدره 5 لتر لكل 100 كم.

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ولتحسين النطاق المقدم، فإن سوناتا هايبرد تمتلك ألواح شمسية على السطح تعمل على إعادة شحن البطارية، ووفقاً لشركة هيونداي، فإن التقنية الجديدة يمكنها زيادة نطاق القيادة ببضعة كيلومترات بعد 6 ساعات من الشحن، أي أنه في غضون عام، فإنها ستوفر 1.127 كم إضافي، وتشبه سوناتا هايبرد السيدان القياسية إلى حد كبير، لكن الشركة أضافت عناصر تعطي الجسم ديناميكية هوائية أفضل.

بالدخول إلى المقصورة، ستأتي سوناتا هايبرد قياسياً مع شاشة نظام ترفيهي قياس 8 بوصة، ويمكن للمشترين ترقيتها إلى شاشة بحجم 10.25 بوصة، وأجهزة قياس رقمية بحجم 12.3 بوصة، كما تتضمن السيارة مجموعة مساعدة السائق القياسية تشتمل على كل من مراقب النقاط العمياء ونظام الحفاظ على المسار وغيرهم الكثير.