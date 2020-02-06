“بالفيديو” تدشين سيارة ذكية لرصد التشوهات البصرية في الأحساء

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، سيارة ذكية لرصد التشوهات البصرية في أحياء الأحساء، والعمل على تحليلها ومعالجتها إلكترونياً وفقاً لقناة “العربية”، حيث تعمل السيارة الجديدة بتقنيات حديثة بغرفة تحكم متطورة للاستفادة من الصور التي تلتقطها السيارة واتخاذ قرارات مناسبة.

ويوجد بالسيارة جهاز يحتوي على كاميرا تلتقط صوراً كاملة للطريق أو الشارع، إلى جانب جهاز “ليزر سكانر” لمعالجة البيانات بعد ذلك، بالإضافة إلى “جي بي إس” لتحديد إحداثيات المكان وإرساله إلى غرفة التحكم.

كما نجح الفريق المختص من خلال البيانات المرسلة في معالجة بعض التشوهات البصرية مثل مخلفات البناء وانتشار الباعة الجائلين.