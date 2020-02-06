عرض تقسيط هيونداي اكسنت 2020 من الناغي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، واختر بدايتك الجديدة مع أقوى عروض هيونداي حتى 31 مارس 2020 أو نفاذ الكمية. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: هيونداي أكسنت موديل 2020: Advertisements القسط الشهري : 699 ريال مميزات العرض: بدون رسوم إدارية

ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم

تأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية

خدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة الشروط والأحكام: العرض ساري حتى 31 مارس 2020 أو نفاذ الكمية.

تطبق الشروط والأحكام للجهات التمويلية المعتمدة

يتم احتساب مبلغ القسط الشهري بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة

قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة صورة العرض:

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