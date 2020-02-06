شرطة دبي تخصم 100% من مخالفات السائقين الملتزمين

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شرطة دبي اليوم عن انتهاء مبادرة خصم المخالفات المرورية، وذلك بعد مرور عام كامل منذ بداية تطبيقها، وسوف يستفيد السائقون الملتزمون بنسبة خصم في المخالفات تصل إلى 100%.



وتدرس شرطة دبي تمديد المبادرة بعد تحقيق نتائج إيجابية ساهمت في أمن الطرق وسلامة مستخدميها، حيث انخفض مؤشر المخالفات المرورية بنسبة 2%، كما انخفضت الوفيات بنسبة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي لقاء صحفي مع العقيد جمعة بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور، قال:” إن المبادرة حققت نتائج إيجابية، وسيتم النظر في إمكانية تمديدها لتشجيع السائقين الملتزمين، كما سيتم مراجعة وتقييم آليات المبادرة خلال فترة تطبيقها، وتلافي أي سلبيات في التطبيق لضمان استفادة السائقين بشكل واقعي وإيجابي منها”.



ومن المنتظر، وفقاً للمبادرة أن يستفيد السائقون بنسبة خصم 100% بانتهاء الفترة الأولى لها، وذلك بعد التزامهم لمدة عام كامل، وسط تسهيلات قررها القائد العام لشرطة دبي، منها التغاضي عن المخالفات البسيطة حتى لا يتأثر السائقون الملتزمون، وكذلك تجديد ترخيص السيارات دون الحاجة إلى سداد المخالفات المرورية.



يذكر أن المبادرة كانت تنص على عدم دفع السائقين للمخالفات التي تم تحريرها بحقهم، بشرط الالتزام بقانون السير والمرور، وعدم ارتكاب أي مخالفة مرورية، ليستفيدوا بخصم قيمته 100% إذا التزم السائق لمدة 12 شهراً، و75% إذا لم يرتكب مخالفات لمدة تسعة أشهر، و50% مقابل الالتزام ستة أشهر، و25% لمدة ثلاثة أشهر.