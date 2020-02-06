10 نصائح هامة للحفاظ على سيارتك وإطالة عمرها الافتراضي

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر السيارة من المقتنيات الثمينة لدينا، والتي يجب العناية بها والمحافظة عليها لإطالة عمرها الافتراضي ولا تتهالك سريعاً، وخلال السطور التالية سوف نستعرض لكم أبرز النصائح التي تطيل عمر السيارة لأطول فترة ممكنة.



1- إجراء الصيانة الدورية لها بشكل مستمر، مع المحافظة على تغيير الزيوت في مواعيدها المقررة، مثل زيت المحرك والمكابح والباور وناقل الحركة، بالإضافة إلى تغيير الفلاتر بصورة منتظمة.

2- فحص مستوى سائل التبريد في الردياتير خاصة في فصل الصيف والتأكد من عدم تناقصه، لأنه المسؤول عن تبريد المحرك.

3- الاهتمام بنظافة السيارة وغسلها بشكل مستمر، مع إزالة الأتربة والأوساخ من هيكل السيارة، حتى لا تتسبب في إصابتها بالصدأ.

4- فحص المكابح والإطارات، لأنهم من أهم الأجزاء في السيارة وأخطرها على الإطلاق، فهم المسؤلون عن أمان وسلامة السيارة، وإيقاف السيارة في حال الطوارئ أو عندما يريد قائدي السيارات، لذا يجب فحصهم بصورة مستمرة والتأكد من سلامتهم.

5- ضرورة إصلاح الأعطال في حال ظهورها، بالإضافة إلى تغيير الأجزاء المتضررة أو المستهلكة على الفور، وإلا فسوف يترتب المزيد من الأضرار على هذا التأخير.

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6- معالجة أي خدوش في هيكل السيارة مهما كان بسيطاً، لأن مثل هذه الخدوش الصغيرة قد تؤدي في حال إهمالها إلى صدأ المنطقة المحيطة بها.

7- يجب عدم قيادة السيارة لمسافات قصيرة لفترات طويلة، حيث أنها تعتبر من الأمور المُجهدة جداً للسيارة، وذلك بسبب عدم وصول المحرك إلى درجة حرارة التشغيل، وكذلك لعدم وصول درجة حرارة الزيت إلى المستوى المرغوب.

8- عدم القيادة المتهورة، وذلك بالضغط بالشدة على دواسة الوقود فور تشغيل السيارة، أو الضغط على المكابح بقوة بصورة مستمرة.

9- يجب عدم ترك السيارة متوقفة لفترة طويلة، حتى لا تتأثر البطارية بالسلب وتتعرض للتلف.

10- عند ركن السيارة لا يجب الوقوف على مطب أو مرتفع، ولا تبقي عجلة القيادة إلى أقصى إحدى الجهات اليمنى أو اليسرى، أثناء الوقوف التام.