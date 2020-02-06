الكشف عن تصميمات هيونداي I20 الجديدة كليًا لعام 2020

كشفت شركة هيونداي عن تصميم الجيل الثالث الجديد كلياً لسيارتها i20 التي ستكون أول سيارة في أوروبا تجسد اللغة التصميمية المبتكرة لهيونداي "Sensuous Sportiness"، حيث أنها تركز على الإحساس والأبعاد الرياضية للجيل الجديد.

تتميز "Sensuous Sportiness" بالجمع بين أربعة عناصر أساسية: النسبة والهندسة المعمارية والتصميم والتكنولوجيا، والغرض من هذا التصميم هو تحقيق مظهر جذاب وإضفاء المزيد من الجمالية والانسيابية على سيارات هيونداي.

وتظهر صور التصميم أن i20 الجديدة سيكون لها مظهر رياضي وديناميكي أكثر، بالإضافة إلى الشبك الأمامي المتتالي، ويؤكد أيضا نمط الإضاءة الفريدة على الجانب المثير من شخصية السيارة الرياضية i20 الجديدة، ويكمل الجزء الخلفي مع تصميم التقاء الإضاءة الأفقية من المصباح الخلفي الذي يرتبط بسلاسة مع الزجاج.

سيتم الكشف عن i20 الجديد في معرض جنيف للسيارات في مارس 2020. وسيتم نشر المزيد من التفاصيل في المستقبل القريب.