شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هيونداي تعلن مشاركتها بالدورة القادمة من معرض جنيف الدولي للسيارات والان مع التفاصيل

الخميس 6 فبراير 2020 أعلنت شركة هيونداي مشاركتها بالدورة القادمة من معرض جنيف الدولي للسيارات، بطرحها لقطات تشويقية للطراز الذي ستشارك به في المعرض هذا العام وهو طراز i20.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات التي نشرتها شركة هيونداي للطراز، وكانت عبارة عن صور تصميمات اسكتشية لـi20. Advertisements وقال الموقع الأمريكي إنه بناء على اللقطات المنشورة للطراز i20، فإنه سيندرج ضمن فئات السيارات الهاتش باك الصغيرة التي اكتسبت شعبية كبيرة في قارة أوروبا خلال الشهور الماضية. وذكرت شركة هيونداي أن جميع التفاصيل الخاصة بإمكانيات طراز i20 سيتم الإعلان عنها بالتزامن مع طرحه للعرض خلال المعرض السويسري. وقالت الشركة إن الطراز سيتمتع بتصميم مميز لصالونه الداخلي، وعدد من التقنيات المميزة، من ضمنها شاشة معلوماتية بقياس 10.25 بوصة.

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