زيادة في أسعار الفئة الثالثة من إم جي5

كتب: باسل الحلواني

شهدت أسعار الفئة الثالثة من السيارة إم جي 5، في السوق المصرية، ارتفاعاً بلغ 3 آلاف جنيه، فيما شهدت أسعار

الفئتين الأولى والثانية استقرار في أسعارهما.

وبلغ سعر الفئة الثالثة بعد الزيادة 243 ألف جنيه، فيما استقر

سعر الفئة الثانية عند 230 جنيه، والأولى عند 210 آلاف جنيه.وتأتى MG5 بمحرك سعة 1500 سي سي، وقوة 120 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن.متر، بناقل حركة CVT، وشاشة 10 بوصة.