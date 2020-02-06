بـ570 ألف جنيه.. مرسيدس تطرح A180 بريميام في السوق المحلية

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة مرسيدس بنز- إيجيبت، أمس، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات عام 2020 المتوافرة في مصر، والتى شهدت مفاجآة بوجود موديل جديد يطرح لأول

مرة محلياً وهو A180 سيدان بنسخة بريميام، والذي قدمته الشركة بسعر تنافسي بلغ 570 ألف جنيه.

كما تم طرح فئة ميتاليك من السيارة بزيادة قدرها 15 ألف جنيه عن السعر الأساسي.

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وتحمل السيارة موتور سعة 1332 سي سي، بقوة 136 حصان، وعزم 200 نيوتن، مرتبط بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات طراز G ترونيك.