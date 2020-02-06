كاديلاك اسكاليد 2021 نسخة ESV تظهر في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كاديلاك عن اسكاليد الجديدة كلياً مؤخراً في حدث جذاب في لوس أنجلوس، لكنها لم تكشف عن إصدار ESV ذو قاعدة العجلات الطويلة، والآن لدينا جميع المواصفات الفنية المثيرة، لكن يبدو أننا سننتظر حتى أبريل لرؤية الـ SUV الفاخرة الكبيرة، فلقد علمنا أنه سيتم الكشف عنها في معرض نيويورك للسيارات والذي سيبدأ في 8 أبريل القادم.

على الرغم من ذلك، فإن هناك تصميم توقعي نُشر على الانترنت للـ SUV الأطول من كاديلاك، حيث يمكنك الملاحظة بسهولة أن زجاج الربع الخلفي أكبر بشكل واضح خلف الأبواب الخلفية، والجدير بالذكر أن اسكاليد الجديدة حصلت على طول 5382 مم أي أنها أكبر بكثير من سابقتها، مضيفة مساحة للأرجل، في حين أن إصدار ESV العملاق يأتي بطول 5766 مم، مستنداً على قاعدة عجلات تمتد بطول 3406 مم أي 336 مم أطول من الطراز القياسي.

سوف يجلب هذا الطول الإضافي بين المحاول 43 مم إضافية من مساحة الأرجل لمن يجلس على مقاعد الصف الثالث والتي ستصبح 933 مم، وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من حمل المزيد من الأمتعة نظراً لكبر حجم منطقة الشحن لتصبح 1,214 لتر خلف الصف الثالث من المقاعد.

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وبخلاف الحجم، فنحن لا نتوقع أي اختلافات أخرى بين اسكاليد القياسية وESV، حيث تستمد الأخيرة قوتها من محرك بنزين سعة 6.2 لتر V8 وآخر ديزل سعة 3 لتر يتصلان بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات ونظام تعليق خلفي مستقل، وفي الداخل ستتوفر شاشة OLED قياس 38 بوصة و36 مكبر صوت.

في النهاية، أعلنت كاديلاك أن السيارة ستتوفر في العديد من الأسواق في عام 2021، وليس من الواضح بعد ما إذا كان إصدار ESV سيكون متوفراً في جميع الأسواق من اليوم الأول، سنخبركم بالتفاصيل فور توفرها أولاً بأول لذا تابعونا.