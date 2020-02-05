تعرف على عدد سيارات لكزس المباعة حول العالم لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من أن الطلب في بعض الأسواق خاصة أمريكا الشمالية لم يكن قوياً كما كان في السابق، إلا أن لكزس حققت مبيعات قياسية في عام 2019، مما يدل على وجود مبيعات قوية في الصين وأوروبا، حيث نمت مبيعات العلامة التجارية التي تملكها تويوتا إلى 765,330 سيارة على مستوى العالم العام الماضي، وهو رقم قياسي جديد للشركة.

يذكر أن كل من UX وES المعاد تصميمهم وكذلك RX SUV التي أعيد تصميمها في أغسطس 2019 لهم دور كبير في هذه المبيعات، كما قدمت لكزس ما يقرب من 250,000 سيارة هجينة للعملاء في 2019، و1.7 مليون سيارة منذ إطلاق أول طراز RX 400h في عام 2005.

Advertisements

من جانبها، فقد تراجعت مبيعات لكزس في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% في العام الماضي، مسجلة انخفاضاً للعام الرابع على التوالي، وذلك وفقاً لما أوردته تقارير Autonews.

في النهاية، على الرغم من أنها قد تتفوق على منافسيها اليابانيين مثل إنفينيتي وأكيورا من حيث المبيعات في جميع أنحاء العالم، إلا أن لكزس لا تزال بعيدة عن كل من مرسيدس بنز وبي إم دبليو وأودي.